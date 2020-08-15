إخماد حريق نشب بحشائش داخل حديقة بالمنيا

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
أخمدت قوات الحماية المدنية بالمنيا، اليوم السبت، حريقًا نشب فى الحشائش والنخيل الموجود بالحديقة المجاورة لمسجد الوداع الأثري بحي وسط مدينة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بالأشجار الموجودة داخل حديقة مجاورة لمسجد الوداع الأثري، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ وانتقال قوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية، دون وجود خسائر أو إصابات.

ووجه العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، بضرورة التعامل الفورى مع أي أزمات أو مخاطر تهدد الصالح العام والتصدى لأى أزمات أو مخاطر تواجه المواطنين، وأن يستمر التواصل مع الجهات المعنية للتغلب على أى عقبات والعمل على حلها فورًا.

وعلي جانب آخر، بتكليف من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بمتابعة أعمال، تنفيذ الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، بمركز سمالوط، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

فقد وجة السيد وكيل الوزارة محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط بتنفيذ حملات الاستراد والازالات ومن خلال الحملة تم تنفيذ ازالة لحالة بناء مخالف طبقا للقانون 119 لسنه 2008 كما تم استرداد 38 فدان بالعزيمة وقد كانت الحملة برئاسة السيد عماد حسن نائب رئيس المركز وبحضور السيد علي عبد اللطيف رئيس قرية العزيمة وبتامين من قوات مركز سمالوط غرب.

وتهيب محافظة المنيا بالسادة واضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة لاستكمال اجراءات التقنين.

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