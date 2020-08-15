أحمد السقا يستعيد ذكريات فيلم "تيتو"

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استعاد الفنان أحمد السقا ذكريات فيلم "تيتو" وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الفيديوهات والصور "إنستجرام"،



وشارك "السقا" مقطع فيديو من كواليس فيلم "تيتو"، وكتب تعليقا عليها قائلا: "الفيديو ده اتبعتني انهردا. ايام جميلة من فيلم قريب جدًا من قلبي".



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال برنامج "اغلب السقا"، وهو برنامج مسابقات خيري بين الفنانين وحقق البرنامج نجاحا كبيرا.