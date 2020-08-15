شاهد.. لحظة هدم عقار شارع قصر النيل المنهار للبحث عن مفقودين

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي تصوير/ بلال أحمد
رصدت عدسة "الفجر" لحظة هدم الوجه الأمامي للعقار رقم 50 بشارع قصر النيل الذي انهار صباح اليوم السبت.

ويقوم رجال الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية التابعة لمحافظة القاهرة، برفع انقاض العقار المنهار، للبحث عن الأشخاص المفقودة.

وأعلنت محافظة القاهرة، أن عمليات البحث في انهيار عقار ٥٠ شارع قصر النيل، أسفرت عن إنقاذ العديد من الأشخاص وإسعاف اثنين بالموقع ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن.

وتستمر عمليات الإنقاذ وتواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع عقار ٥٠ قصر النيل المنهار منذ قليل. 

وأوضحت المحافظة، انتقال الإسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة والقيادات الأمنية، مع استمرار تواجد المحافظ اللواء خالد عبد العال، بموقع الانهيار. 

وأوضحت محافظة القاهرة، أن العقار المنهار على مساحة ١٥٠٠ متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار وتم فصل كافة المرافق عنه.
شاهد.. لحظة هدم عقار شارع قصر النيل المنهار للبحث عن مفقودين
شاهد.. لحظة هدم عقار شارع قصر النيل المنهار للبحث عن مفقودين
شاهد.. لحظة هدم عقار شارع قصر النيل المنهار للبحث عن مفقودين
شاهد.. لحظة هدم عقار شارع قصر النيل المنهار للبحث عن مفقودين
شاهد.. لحظة هدم عقار شارع قصر النيل المنهار للبحث عن مفقودين
شاهد.. لحظة هدم عقار شارع قصر النيل المنهار للبحث عن مفقودين
شاهد.. لحظة هدم عقار شارع قصر النيل المنهار للبحث عن مفقودين
شاهد.. لحظة هدم عقار شارع قصر النيل المنهار للبحث عن مفقودين
شاهد.. لحظة هدم عقار شارع قصر النيل المنهار للبحث عن مفقودين
شاهد.. لحظة هدم عقار شارع قصر النيل المنهار للبحث عن مفقودين
شاهد.. لحظة هدم عقار شارع قصر النيل المنهار للبحث عن مفقودين
شاهد.. لحظة هدم عقار شارع قصر النيل المنهار للبحث عن مفقودين

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