قوات التحالف تعترض طائرة مسيرة في سماء اليمن

قام تحالف دعم الشرعية في اليمن بإعتراض عدد من الطائرات المسيرة المفخخة في سماء اليمن وذلك اليوم السبت، وجاء هذا نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار المفخخة".





وأضاف المالكي أن: "الميليشيا الحوثية الإرهابية أطلقتها من العاصمة صنعاء، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني".



