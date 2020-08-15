قوات التحالف تعترض طائرة مسيرة في سماء اليمن

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:23 م
طائرات حوثية مسيرة
طائرات حوثية مسيرة
قام تحالف دعم الشرعية في اليمن بإعتراض عدد من الطائرات المسيرة المفخخة في سماء اليمن وذلك اليوم السبت، وجاء هذا نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار المفخخة".

وأضاف المالكي أن: "الميليشيا الحوثية الإرهابية أطلقتها من العاصمة صنعاء، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني".

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي المملكة، لكن تحالف دعم الشرعية نجح في اعتراض أغلبها.

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