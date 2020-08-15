توزيع 3 طن لحوم من صك الأضاحي على الأسر المستحقة والمرأة المعيلة بالدقهلية

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
محمد كشك
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة بسرعة توزيع 3 طن من لحوم صك الأضاحى على الأسر الاكثر احتياجا والمرأة المعيلة بعدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية الدفعة الثانية من اللحوم "صكوك الأضاحي" التي وردت اليوم من وزارة الأوقاف.

ويذكر أن الدفعه الاولى كان قد تم توزيعها على الاسر المستحقة والمرأة المعيلة الاسابيع الماضية بكميه قدرها 2 طن تم توزيعها على المواطنين فى احياء شرق وغرب المنصورة،و مراكز شربين وبلقاس وميت غمر وبنى عبيد.

واوضح وكيل وزارة الاوقاف انه تنفيذا لتكليفات السيد المحافظ سيتم توزيع الدفعة الثانية على المواطنين بمراكز طلخا ونبروه وجمصه ومحله دمنه ودكرنس وميت سلسيل ومنيه النصر والجمالية والمنزله والمطريه وتمى الامديد والسنبلاوين واجا، بالتعاون والتنسيق بين ادارات الاوقاف بالمراكز والمدن والاحياء مع المجلس القومى للمرأة والوحدات المحلية المختصة.

واضاف وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية بان الدفعات من اللحوم التى من المنتظر ان ترد للمحافظة تباعا قد تصل الى 10 دفعات، يتم توزيعها على المواطنين المستحقين.

جا ذلك فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاسر الاولى بالرعايه بالمحافظات وتوفير مطالبهم واحتياجاتهم، وفى اطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف.

ثمن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الجهود التى بذلتها الوحدات المحلية بنطاق المحافظة في ملف التصالح على مخالفات البناء والتيسيرات التى تم تنفيذها وتقديمها للمواطنين تحفيزا لهم على التقدم للتصالح على مخالفات البناء، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية بشأن ملفات التصالح على مخالفات البناء،وتقنين واضعى اليد على املاك الدولة، وملف النظافة بالمحافظات.

حضر الاجتماع هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، وقد اشار المحافظ خلال الاجتماع انه تم تحصيل ٢٠٧ مليون جنيه قيمه جدية التصالح والتى تمثل نسبة ال٢٥% من قيمة الارض والتى يتم تحصيلها من المواطنين الراغبين فى التصالح، وذلك خلال الفترة من منتصف يوليو الماضى وحتى نهايتها اليوم السبت منتصف اغسطس الجاري.
توزيع 3 طن لحوم من صك الأضاحي على الأسر المستحقة والمرأة المعيلة بالدقهلية
توزيع 3 طن لحوم من صك الأضاحي على الأسر المستحقة والمرأة المعيلة بالدقهلية
توزيع 3 طن لحوم من صك الأضاحي على الأسر المستحقة والمرأة المعيلة بالدقهلية
توزيع 3 طن لحوم من صك الأضاحي على الأسر المستحقة والمرأة المعيلة بالدقهلية
توزيع 3 طن لحوم من صك الأضاحي على الأسر المستحقة والمرأة المعيلة بالدقهلية
توزيع 3 طن لحوم من صك الأضاحي على الأسر المستحقة والمرأة المعيلة بالدقهلية
توزيع 3 طن لحوم من صك الأضاحي على الأسر المستحقة والمرأة المعيلة بالدقهلية
توزيع 3 طن لحوم من صك الأضاحي على الأسر المستحقة والمرأة المعيلة بالدقهلية
توزيع 3 طن لحوم من صك الأضاحي على الأسر المستحقة والمرأة المعيلة بالدقهلية
توزيع 3 طن لحوم من صك الأضاحي على الأسر المستحقة والمرأة المعيلة بالدقهلية

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