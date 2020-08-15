افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى جي بي آر في دبي لمواجهه فيروس كورونا





أعلنت مجموعة مجموعة "ام بي اف هيلث سكوير"، عن افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى " جي بي آر" متعدد التخصصات؛ ليكون أول مرفق طبي يتم افتتاحه في دبي خلال جائحة كورونا، مما يدلل على متانة وقوة الاقتصاد وجاذبية الاستثمار بإمارة دبي.









وأشارت المجموعة إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه المستشفى، تقدر بنحو 218 مليون درهم، مشيرة إلى أن المستشفى متعدد التخصصات، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 110 سرير ويحتوي على 40 غرفة استشارية للمرضى الخارجيين و60 طبيبًا و300 من الموظفين الطبيين المؤهلين تأهيلا عاليا.









وكشفت " ام بي اف"، إلى أن مستشفى " جي بي آر" سيكون باكورة سلسلة مرافقها الطبية، التي تضم مستشفيين آخرين، أحدهما تخصصي لعلاج السرطان والآخر عام بإمارة دبي.













وأكدت أن هذه المستشفيات الثلاثة، جاءت لتلبية الطلب المتنامي على الخدمات الصحية بدبي والعمل على توفير التخصصات النادرة والدقيقة التي يحتاج إليها القطاع الصحي بالدولة، ولا يزال فيها ندرة حتى الآن.













وأوضحت أن المرحلة الأولى من مستشفى " جي بي آر" تضم افتتاح مجموعة عيادات استشارية لتخصصات الطب العام وطب الأسرة والأطفال والأنف والأذن والحنجرة والعيون والطب الرياضي.









وتقع مستشفى " جي بي آر" في منطقه مساكن شاطئ جميرا وتهدف إلى تقديم خدماتها الصحية على نطاق واسع ولتخدم رقعه كبيره نظرا لعدم وجود مستشفيات في مناطق أبراج بحيرات جميرا، حدائق الديسكفري، مدينه دبي الإعلامية ومدينه دبي للإنترنت، وتعمل على توفير رعاية طبية متميزة وراحة، من خلال أحدث المعدات وخبراء طبيين على مستوى عالمي.













وبينت أن مستشفى جي بي آر، متعدد التخصصات ويتكون من طابق أرضي وثلاثة عشر طابقا في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس، بمساحة بناء إجمالية تبلغ 25000 متر مربع، ويركز المستشفى على جراحة العظام، وإعادة التأهيل، ورعاية الطفل، ومستحضرات التجميل والعافية، ومرض السكري وإدارة أمراض نمط الحياة.