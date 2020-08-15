كشف ملابسات قيام أفراد أمن بوضع مادة بيضاء داخل سيارة بأسيوط



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من كشف ملابسات واقعة قيام أحد أفراد أمن برج سكني بوضع مادة بيضاء داخل سيارة أحد المواطنين.وتبلغ من إحدى السيدات بقيام أحد أفراد أمن البرج السكني محل إقامتها بأسيوط، بوضع أكياس بها مادة بيضاء لا تعلم طبيعتها ( قد يشتبه أن تكون مادة مخدرة) داخل سيارة والدها المتواجدة بجراج البرج المُشار إليه، وأنه عند قيامها بفحص الكاميرات تلاحظ لها قيام إثنين من العاملين بالبرج بمحاولة فتح السيارة.وبإستدعاء المشكو فى حقهما وسؤالهما أنكرا ما نسب إليهما وقررا أنه أثناء ممارسة عملهما شاهدا زجاج السيارة المُشار إليها مفتوح فحاولا غلقه وبفحص المادة المشتبه بها تبين أنها (دقيق طعام).