حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة "بالبنط العريض" (فيديو)

ومن كلمات أغنية "بالبنط العريض"





حبيبي بالبنط العريض غالي وأقرب من الوريد .. حالتي تتشخص جنون.. بيقولولي أنا بيك مريض .. أتاري كل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج .. اتلحق بقي دي في إيديك .. ما إنت في لقاك علاج.. اه لاقيت الطبطبة .. وأقوي لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا.. ببقي زي واحد جديد .



يذكر أن حسين الجسمي طرح مؤخرًا أغنية "الحساس"وهي من كلمات الشاعر أحمد الصانع، توزيع حسام كامل.



وتضمنت كلمات أغنية "الحساس"، الآتي: " يا قلبي الحسّاس .. لو تنجرح لا بأس.. في حُب يمحي حُب.. وفي ناس تمحي ناس.. أرجوك لا تحزن.. ارتاح واتطمن.. بعض اللقى مؤلم.. وبعض الفراق أحسن".







طرح المطرب حسين الجسمي أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "بالبنط العريض"، حيث نشر برومو الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "جديدنا بالبنط العريض"."بالبونط العريض"، غالي وأقرب من الوريد، كلمات أيمن بهجت قمر، الحان وغناء حسين الجسمي، توزيع وميكساچ وماستر توما.