حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة "بالبنط العريض" (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
طرح المطرب حسين الجسمي أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "بالبنط العريض"، حيث نشر برومو الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "جديدنا بالبنط العريض".

"بالبونط العريض"، غالي وأقرب من الوريد، كلمات أيمن بهجت قمر، الحان وغناء حسين الجسمي، توزيع وميكساچ وماستر توما.

ومن كلمات أغنية "بالبنط العريض" 


حبيبي بالبنط العريض غالي وأقرب من الوريد .. حالتي تتشخص جنون.. بيقولولي أنا بيك مريض .. أتاري كل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج .. اتلحق بقي دي في إيديك .. ما إنت في لقاك علاج.. اه لاقيت الطبطبة .. وأقوي لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا.. ببقي زي واحد جديد .

يذكر أن حسين الجسمي طرح مؤخرًا أغنية "الحساس"وهي من كلمات الشاعر أحمد الصانع، توزيع حسام كامل.

وتضمنت كلمات أغنية "الحساس"، الآتي: " يا قلبي الحسّاس .. لو تنجرح لا بأس.. في حُب يمحي حُب.. وفي ناس تمحي ناس.. أرجوك لا تحزن.. ارتاح واتطمن.. بعض اللقى مؤلم.. وبعض الفراق أحسن".


أخبار تهمك

رئيس الوزراء: أحمل رسالة من السيسي لقيادات السودان

منذ ساعة و 21 دقيقة

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي في الأهلي

منذ 36 دقيقة

بعد ثمانية بايرن ميونيخ.. 10 انتصارات لا تُنسي في تاريخ دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

رونالدو يطالب يوفنتوس بضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. التعليم العالى تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

منذ ساعة و 18 دقيقة

عبد الله السعيد يحصل على 10 ملايين جنيه بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر يونايتد مهتم بضم ساحر برشلونة.. وسبب وحيد يُعرقل الصفقة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

منذ 35 دقيقة

يوفنتوس يفكر في التعاقد مع مدافع برشلونة التاريخي

منذ ساعة و نصف

تعليق مدرب بايرن ميونيخ بعد اكتساح برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد غرامة الـ33 مليون جنيه.. إيقاف كهربا 6 شهور سيكون في هذه الحالة فقط!

منذ أقل من ساعتين

فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ ساعة

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

زيدان يوجه ريال مدريد نحو التعاقد مع أوباميكانو

منذ ساعتين و 38 دقيقة

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:31 م

ريفالدو يحس برشلونة على التعاقد مع الساحر

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

03:58 م

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي في الأهلي

05:30 م

فايلر يطرد نجم الأهلي

05:01 م

يوفنتوس يفكر في التعاقد مع مدافع برشلونة التاريخي

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان