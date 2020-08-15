الليلة.. أيتن عامر ضيفة هزر فزر مع هنا الزاهد

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تحل الفنانة أيتن عامر، ضيفة على برنامج "هور فزر"، الذي يعرض مساء اليوم على قناة CBC، في تمام العاشرة مساءً، مع الفنانة هنا الزاهد مقدمة البرنامج.





وشاركت أيتن متابعيها عبر حسابها الرسمي، حيث نشرت صورة ضمت عدد من الفنانين، عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ليظهر بالصورة أيتن عامر، هنا الزاهد، إيمان السيد، سليمان عيد، محمد عز، محمد اوتاكا و الفنانة وفاء عامر.





وعلقت "عامر"، على الصور قائله:" انتظرونا النهاردة الساعة ١٠ بليل، على قناة CBC، في برنامج هز فزر مع هنا الزاهد المذيعة اللذيذة أوي، ومع ضيوف الحلقة".





ويشار إلي أن أحدث أعمال أيتن عامر، مسلسل الأخ الكبير، حيث شاركت به مع كبار نجوم الفن منهم محمد رجب، دينا فؤاد، عبير صبري، محمد عز وهبة مجدي، حيث تدور الأحداث في حي بولاق الشعبي، حيث يحاول الشاب الفقير حربي (محمد رجب) مواجهة العديد من التحديات في حياته والتغلب عليها، سواء على الصعيد اﻷسري أو العملي، إخراج إسماعيل فاروق، تأليف أحمد عبد الفتاح.



