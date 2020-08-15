حبس متهمين 15 يوما لاتجارهما في مخدر الشادو بحلوان

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
داليا عادل
جدد قاضي المعارضات اليوم السبت، حبس متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار بمخدر الشادو وترويجه علي عملائهم بمنطقة حلوان دائرة القسم.

يذكر أن حملة أمنية تابعة لرجال المباحث بالقاهرة، ألقت القبض على عاطلين لهما معلومات مسجلة، حال تواجدهما بمنطقة سكنهما في منطقة حلوان وبحوزتهما (كمية من مخدر الشادو وزنت 350 جراما - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض)، ويكونوا فيما بينهم تشكيل عصابى لبيع المخدرات وتم 

ضبطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وفي سياق آخر، أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية الأحد، باستدعاء الشهود العيان في واقعة حادث انقلاب سيارة ترحيلات بطريق المقطم مما أسفر عن مصرع شرطي وإصابة 8 مجندين، تمهيدا للاستماع إلي أقولهم.

كما طالبت بالتحفظ علي كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة وتفريغها وإرسال تقرير وافي بها، وأمرت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الحادث. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بوقوع حادث مرورى ووجود متوفى ومصابين بطريق المقطم والانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة أمن مركزى أعلى منزل المقطم، وأسفر عن وفاة شرطي وإصابة8 آخرين وقام رجال المرور برفع حطام الحادث وإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

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