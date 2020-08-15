فايلر يطرد نجم الأهلي





اقترب صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى صفوف الاتحاد السكندري، بداية الموسم الكروي المقبل، وذلك لمدة موسم على سبيل الإعارة.





ودخل نادي الاتحاد في مفاوضات شفوية مع صالح جمعة، حيث رحب الأخير بمفاوضات النادي السكندري، على أن يتم إرسال عقد رسمي إلى القلعة الحمراء في نهاية الموسم من أجل إتمام الصفقة.





كما رحبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، بإعارة اللاعب في الموسم الجديد بعدما أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عدم حاجته لخدمات صالح جمعة.





وينتظر صالح جمعة الحصول على فرصة مع الأهلي في الفترة المقبلة، بعدما خرج اللاعب من الحسابات الفنية نهائيًا منذ انطلاق الموسم الكروي.



