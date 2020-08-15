محمد عز يروج لحلقته مع هنا الزاهد في "حزر فزر"

Advertisements

يحرص الفنان محمد عز على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر محمد عز عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من كواليس برنامج حزر فزر للفنانة هنا الزاهد، وكان معه في الصورة مجموعة من النجوم أبرزهم أيتن عامر ووفاء عامر وإيمان السيد وسليمان عيد، وعلق قائلاً"برنامج حزر فزر انهاردة على cbc إن شاء الله".



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عز مسلسل الاختيار للنجم أمير كرارة، وتدور أحداثه حول حياة البطل أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.