نسرين طافش تغازل جمهورها بملامح وجهها

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:58 م
نسرين طافش
نسرين طافش
ولاء عبد الناصر




تحرص الفنانة نسرين طافش على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو لها، ظهرت فيه بمكياج جريء أظهر ملامحها بشكل جميل، واعتمدت على تقريب الكاميرا إلى أجزاء وجهها لتبين للجمهور جمالها، وحاز الفيديو على الكثير من الإعجاب والإشادة من قبل جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وشاركت فى بطولته مع عدد كبير من النجوم وأبرزهم أحمد صلاح حسنى، رشدى الشامى، تميم عبده، عفاف شعيب، وفاء سالم، إسلام جمال، ميرهان حسين، تامر شلتوت، جميل برسوم، إبراهيم فرح، حنان سليمان.
نسرين طافش تغازل جمهورها بملامح وجهها

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