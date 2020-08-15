انكماش حاد في الاقتصاد التونسي بسبب كورونا

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
رويترز

كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم السبت، أن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 21.6 % في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويعتمد اقتصاد تونس بدرجة كبيرة على قطاع السياحة.

ورفعت الحكومة كافة القيود على الانتقالات والشركات وفتحت الحدود البحرية والبرية والجوية في 27 يونيو حزيران. لكن الجائحة ألحقت ضررا بالغا بقطاع السياحة الذي يساهم بنحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.


وانخفضت إيرادات السياحة في الشهور الستة الأولى من العام الحالي بأكثر من 50 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعدما خلت منتجعات وفنادق تونس من السائحين الأجانب.

 

أخبار تهمك

كيكي سيتين يعلق على هزيمة برشلونة الكارثية أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ 43 دقيقة

عبد الله السعيد يحصل على 10 ملايين جنيه بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ثمانية بايرن ميونيخ.. 10 انتصارات لا تُنسي في تاريخ دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يوجه ريال مدريد نحو التعاقد مع أوباميكانو

منذ ساعة و 14 دقيقة

شوبير : فايلر طالب لاعبي الأهلي عدم الحديث عن رحيل صبحي

منذ أقل من ساعة

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

منذ حوالي 8 ساعات

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق مدرب بايرن ميونيخ بعد اكتساح برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مانشستر يونايتد مهتم بضم ساحر برشلونة.. وسبب وحيد يُعرقل الصفقة

منذ 42 دقيقة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ يوم

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

إكرامي والسعيد وراء انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بسبب فيرنانديز .. نجم مانشستر يونايتد يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

يوفنتوس يحدد أولى الصفقات الصيفية

منذ 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:58 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

مانشستر يونايتد مهتم بضم ساحر برشلونة.. وسبب وحيد يُعرقل الصفقة

04:00 م

تعليق مدرب بايرن ميونيخ بعد اكتساح برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

02:13 م

يوفنتوس يحدد أولى الصفقات الصيفية

04:00 م

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

08:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان