يوفنتوس يفكر في التعاقد مع مدافع برشلونة التاريخي









كشفت تقارير صحفية إيطالية صباح اليوم السبت أن هناك رغبة قوية لدي مسئولي نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة في الميركاتو الصيفي الجاري .









ووفقاً لموقع " كالتشيو ميركاتو " فإن السيدة العجوز تنوي إستغلال هزيمة الفريق الكتلوني المدوية أمام بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين من أجل التعاقد مع المدافع التاريخي للبلوغرانا .









وأشعار الموقع أن التصريح التاريخي الذي أدلي به بيكيه عقب الإذلال أمام بايرن ميونيخ، فتح كل الاتجاهات لدي أندريا بيرلو المدير الفني للببيانكونيري لجلب اللاعب الى تورينو.









حيث صرح بيكيه قائلًا " : ’’أنا مستعد للرحيل من أجل صالح النادي’’.



