بعد غرامة الـ33 مليون جنيه.. إيقاف كهربا 6 شهور سيكون في هذه الحالة فقط!





أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، اليوم الجمعة، قرارًا، بتغريم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مبلغ 33 مليون جنيه، لصالح ناديه السابق الزمالك.





غرامة محمود عبد المنعم كهربا





وكان مسؤولي الزمالك، قد تقدموا بشكوى ضد محمود عبد المنعم كهربا، بداعى هروب الاعب من النادي الأبيض، وعدم استكمال العقد الممتد لموسمين آخرين.





وأقر الفيفا بإيقاف كهربا 6 أشهر حال عدم سداد المبلغ المذكور، خلال مدة أقصاها 45 يوم مع أحقية لاعب الأهلي بالطعن عليه.





الجدير بالذكر أن محمود عبد المنعم، كهربا قد رحل عن الزمالك في مايو الماضي، حيث انضم لنادي أفيس البرتغالي، قبل العودة للأهلي في يناير.



