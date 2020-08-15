"عقود امتياز النفط" في رسالة دكتوراه "برلماني" ببني سويف

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حصل الباحث علي علي محمد بدر، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز إهناسيا علي درجة الدكتوراه بكلية حقوق بني سويف عن رسالته بعنوان "النظام القانوني لعقود امتياز النفط في القانون المصري وكيفية تسوية المنازعات الناشئة عنها" بتقدير جيد جدًا مع تبادل الرسالة بين الجامعات بإجماع الآراء.



تكونت لجنة المناقشة والحكم: برئاسة الأستاذ الدكتور محمد أنس قاسم جعفر أستاذ القانون العام بكلية حقوق بني سويف ورئيس الجامعة الأسبق ومحافظ بني سويف الأسبق، والأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي محمد أستاذ القانون العام بكلية حقوق جامعة المنصورة عضوا، والأستاذ الدكتور هشام عبدالمنعم عكاشة أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية حقوق بني سويف ووكيل الكلية لشئون الطلاب السابق عضوًا.



عقدت المناقشة بقاعة المناقشات بكلية حقوق بني سويف، وبحضور الأستاذ الدكتور بدر نبيه نائب رئيس جامعة بني سويف لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالرحمن برعي والمهندس عاطف برعي وحسام العمدة واللواء محمد كساب وهشام مجدي والدكتور عبدالله علي أعضاء مجلس النواب، والأستاذة الدكتورة حنان سليمان عميد كلية علوم بني سويف، والمستشار خالد سالم نائب رئيس مجلس الدولة، والمحاسب أحمد برعي أمين تنظيم حزب حماة الوطن ببني سويف، وتوني عثمان مستشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن الصعيد ومراسلي الصحف والمواقع الإخبارية وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة والأهل والأسرة.