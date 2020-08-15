حمدى الميرغني يبارك لنجوم مسرح مصر على أدائهم المتميز

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حرص الفنان حمدى الميرغني، على دعم نجوم مسرح مصر، الذى يرأسهم الفنان أشرف عبد الباقى، وذلك من خلال نشر صورة معاهم عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق الميرغنى، على الصورة قائلاً: "مبروك لأخواتي وحبايبي بجد المسرحية تحفة وضحكت ضحك مش طبيعى كسروا الدنيا كمان وكمان ياجامدين أوى".





يذكر أن احدث أعمال حمدي الميرغني، مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة الفنان أوس أوس، وصلاح عبد الله، وبيومى فؤاد، وانتصار، وعدد كبير من نجوم الفن.





المسلسل بطولة صلاح عبد الله، ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.