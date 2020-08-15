عاجل.. الداخلية تستأنف الزيارات لنزلاء السجون

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
قررت وزارة الداخلية، استئناف الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات وفقًا لضوابط محددة مرتبطة بالإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا.

وخصصت الوزارة عدد (118) هاتف مدونة على موقع الوزارة بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للاستعلام عن موعد الزيارة لأهلية النزلاء والتى من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من 22/8/2020 

ووفقًا للضوابط التالية:

ضرورة أن يتضمن الاتصال التليفونى "بيانات المتصل، واسم النزيل، ودرجة القرابة".

سيتم إخطار ذوى النزلاء بالموعد المحدد للزيارة خلال الإتصال التليفونى، مع الالتزام التام بالموعد المحدد للزيارة.

ستكون مدة الزيارة المصرح بها (20) دقيقة لمرة واحدة شهريًا، ولزائر واحد لكل نزيل.

التزام الزائرين بارتداء الكمامات أثناء الزيارات.

سيتم مراعاة المسافة الآمنة بين الزائرين والنزلاء أثناء الزيارات.

تأتى تلك الإجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين فى زيارة ذويهم من النزلاء، انطلاقا من سياسة وزارة الداخلية الهادفة لإعلاء قيم حقوق الإنسان.

فى حالة وجود أية شكاوى أو استفسارات، يتم الاتصال على أرقام إدارة حقوق الإنسان بقطاع السجون (25757474-25748831).

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