دبلوماسي سابق: العلاقات بين الشعبين المصري والسوداني تاريخية

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قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، للسودان هامة وطبيعية، ويجب أن تتكرر من الجانبين للتنسيق بين البلدين في كافة المجالات والملفات.



وأضاف "الشويمي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الإقليم مضطرب ولا بد من التشاور المستمر بين مصر والسودان وبين وزراء الدولتين بما يعود بالمصلحة على الشعبين.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الشعبين المصري والسوداني تربطهم علاقات تاريخية وعلاقات نسب قوية، ومصلحة مصر هي مصلحة السودان والعكس، والزيارة في منتهى الأهمية وسيكون لها آثار هامة جدًا.



ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري المرافق له، إلى مطار الخرطوم الدولي، حيث كان في استقباله الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، وعدد من الوزراء من الجانب السوداني.



الجدير بالذكر غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، القاهرة، متوجهًا إلى جمهورية السودان الشقيقة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، وعددًا من مسئولي الجهات المعنية، في زيارة تستغرق يوما واحدًا؛ وذلك لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك ملف سد النهضة.



ويعقد الجانبان المصري والسوداني، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، جلسة مشاورات موسعة تتناول أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما من المقرر أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الزيارة، قيادات مجلس السيادة السوداني.



ويزور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حاليا، السودان من أجل إجراء عدة مناقشات بشأن عدد من الملفات العالقة بين البلدين، وكذلك القضايا المشتركة بينهم، وذلك بصحبة عدد من الوزراء.



وهذه أول زيارة لرئيس الوزراء المصري إلى السودان منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في الخرطوم في 2019 برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك.



ويرافق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الزيارة كل من: وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، وعددًا من مسئولي الجهات المعنية.



والزيارة تستغرق يوم واحد فقط من المقرر أن يلتقي عدد من المسئولين السودانيين على رأسهم الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني وكذلك قيادات مجلس السيادة السوداني الذي يرأسه الفريق عبدالفتاح البرهان.



ويبدو أن الهدف الأول للزيارة هو تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، فيعقد الجانبان المصري والسوداني، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، جلسة مشاورات موسعة تتناول أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.



وحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، فيبحث الطرفان عدد من الملفات الهامة، وقالت الوكالة: "الأطراف المصرية السودانية تبحث التعاون في كافة المجالات الربط الكهربائي والطرق وربط السكة حديد والتعليم العالي والتجارة والصناعة".



وسيكون سد النهضة له جزء من تلك المباحثات، فقالت تقارير إن مدبولي سيلتقي بنظيره السوداني عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، مرجحة أن يتضمن اللقاء عدة محاور منها سد النهضة ومستجداته، خاصة وأن الزيارة تتزامن مع التوترات الناجمة عن بناء إثيوبيا سدّ النهضة على نهر النيل الأزرق.