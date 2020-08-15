في المعز.. أحدث ظهور لحنان مطاوع عبر "إنستجرام"

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة حنان مطاوع على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت حنان مطاوع، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها، ظهرت فيها من داخل شارع المعز، واعتمدت على مكياج خفيف وتسريحة شعر بسيطة، وعلقت قائلة"شارع المعز والقاهرة الساحرة".


يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع، مسلسل "لمس أكتاف" الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق وهو من بطولة الفنان ياسرجلال ، فتحي عبد الوهاب ، حنان مطاوع ، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار هانى سرحان ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى.

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