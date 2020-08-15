محافظ الجيزة: مد فترة سداد رسوم جدية التصالح حتى ١٥ سبتمبر المقبل

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:19 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
إسماعيل منطاوي
أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن مد فترة سداد رسوم جدية التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات وذلك لمدة شهر اعتباراً من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر المقبل تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.


وأكد محافظ الجيزة على ضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التي لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور.

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مصر محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد التصالح فى البناء اخبار

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