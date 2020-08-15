تحصيل ٢٠٧ مليون جنيه جدية تصالح على مستوى محافظة الدقهلية

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ثمن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الجهود التى بذلتها الوحدات المحلية بنطاق المحافظة في ملف التصالح على مخالفات البناء والتيسيرات التى تم تنفيذها وتقديمها للمواطنين تحفيزا لهم على التقدم للتصالح على مخالفات البناء، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء.



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوى بشأن ملفات التصالح على مخالفات البناء،وتقنين واضعى اليد على املاك الدولة، وملف النظافة بالمحافظات.



حضر الاجتماع هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، وقد اشار المحافظ خلال الاجتماع انه تم تحصيل ٢٠٧ مليون جنيه قيمه جدية التصالح والتى تمثل نسبة ال٢٥% من قيمة الارض والتى يتم تحصيلها من المواطنين الراغبين فى التصالح، وذلك خلال الفترة من منتصف يوليو الماضى وحتى نهايتها اليوم السبت منتصف اغسطس الجاري.



وقال المحافظ إن الدولة عازمة على استرداد حقوقها وفقا للاجراءات التى حددتها لتنفيذ التصالح، موضحا بانه ستكون هناك فترة اخرى سيتم اقرارها من مجلس الوزراء لاستكمال التصالح للحالات التى لم تتمكن من التقدم خلال الفترة الاولى، مؤكدا على ضرورة العمل فيها من قبل الجميع بكل الجدية مشيرا لاهمية التوعية الشاملة للمواطنين بنطاق المحافظة للاسراع فى التقدم بطلباتهم للوحدات المحلية فور الاعلان عنها للتقديم.



وأوضح بانه سيتم تقديم كافه سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم،مشيرًا إلى إستغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين من خلال وضع خطط لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة، وتوجيه الإستثمارات والموارد نحو تنفيذ تلك المشروعات، واضاف المحافظ بانه ستكون هناك مكافآت مالية لعدد الـ 3 رؤساء مراكز الاوائل فى تحقيق اعلى معدلات التصالح، ومكافأه اطقم العمل فى هذا الملف فى المراكز المتقدمة.



وكان المحافظ قد تناول خلال الاجتماع ملف تقنين واضعى اليد على املاك الدولة، مؤكدا اهمية اعطاء دفعة قوية للعمل فى هذا الملف على مستوى كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وان يتم العمل فية بكل قوة وحماس حرصا حقوق الدولة والمواطنين، وعن ملف النظافة والذى تناوله المحافظ خلال الاجتماع، اكد على ان هذه القضية على رأس الاولويات لما تمثله من مطلب يومى يتعلق بحياة المواطن اليومية ويتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد وتضافر كافة الجهود.



وطالب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بضرورة العمل وفق آليات جديده لتشغيل عمال النظافة تستهدف القضاء نهائيا على التعامل مع مقاولى توريد عمال نظافة للوحدات المحلية وذلك منعا للفساد، وشدد المحافظ على ضرورة تعظيم موارد ومتحصلات صناديق النظافه،بالوحدات المحلية وتشغيل الموظفين المثبتين للعمل بالوحدات المحلية فى قطاع النظافة فى عمليات التحصيل لرسوم النظافة.