بعد وفاة شويكار بها.. تعرف على أعراض وأسباب التهاب المرارة

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:00 م
شويكار
شويكار
توفيت الفنانة شويكار، أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد رحلة طويلة قدمت خلالها أهم الأعمال الفنية، وأصيبت الفنانة الراحلة بانفجار في المرارة نقلت على أثره المستشفى، قبل إعلان وفاتها متأثرة بالمرض.

ما هو التهاب المرارة؟
المرارة هي عبارة عن عضو صغير في شكل الكمثرى على الجانب الأيمن من البطن، أسفل الكبد، وتخزن المرارة عصارةً هاضمة تُفرز في الأمعاء الدقيقة (العصارة الصفراوية).

في معظم الحالات، تتسبب حصوات المرارة التي تسد الأنبوب المؤدي إلى خارج المرارة في التهاب المرارة، ويؤدي ذلك إلى تراكم العصارة الصفراوية والتي قد تتسبب في الالتهاب. وتتضمن الأسباب الأخرى لالتهاب المرارة مشكلات القناة الصفراوية والأورام والأمراض الخطيرة وبعض حالات العدوى.

أعراض التهاب المرارة
وقد تشمل علامات وأعراض التهاب المرارة، كما ذكرها موقع "Mayo Clinic" الصحي.

- الألم الحاد في الجزء العلوي أو وسط البطن.

- انتشار الألم إلى الكتف العلوية أو الظهر.

- الألم عند لمس منطقة البطن

- الغثيان

تحدث علامات وأعراض التهاب المرارة غالبًا بعد الوجبات وخاصةً  الكبيرة أو المليئة بالدهون.

أسباب التهاب المرارة
يمكن أن يحدث التهاب المرارة بسبب ما يلي:

حصى المرارة
في معظم الأحيان، يكون التهاب المرارة نتيجة للجزيئات الصلبة التي تتكون في المرارة (حصى مرارية).

الورم
قد يمنع الورم تصريف الصفراء من المرارة على نحو صحيح، مما يسبب تراكم الصفراء الذي يمكن أن يؤدي إلى التهاب المرارة.

انسداد القناة الصفراوية
يمكن أن تسبب التواءات القنوات الصفراوية أو تندبها انسدادًا يؤدي إلى التهاب المرارة.

العدوى
يمكن أن يثير مرض الإيدز وبعض حالات العدوى الفيروسية التهابًا في المرارة.

مشاكل الأوعية الدموية
يمكن أن يسبب مرض بالغ الشدة، ضررًا للأوعية الدموية، ويقلل تدفق الدم إلى المرارة، مما يؤدي إلى التهابها.

طرق الوقاية من مرض المرارة

- فقدان الوزن السريع 
فقدان الوزن السريع يمكن أن يزيد من خطر تكون حصى في المرارة. إذا كنت بحاجة إلى إنقاص وزنك، فاهدف إلى فقدان الوزن ببطء.

- حافظ على وزن صحي
من المرجح أن تؤدي زيادة الوزن إلى الإصابة بحصى المرارة، للوصول إلى وزن صحي، يمكنك تقليل السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني.

- ممارسة التمارين الرياضية.

- اختيار نظام غذائى صحى
اختر نظامًا غذائيًا صحيًا قد تزيد الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون ومنخفضة الألياف من خطر حصى المرارة، لتقليل المخاطر، اختر نظامًا غذائيًا غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة شويكار شويكار انفجار المرارة المرارة الفنانة شويكار الصحة التهاب المرارة

أخبار تهمك

كيكي سيتين يعلق على هزيمة برشلونة الكارثية أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

منذ حوالي 8 ساعات

يوفنتوس يحدد أولى الصفقات الصيفية

منذ 41 دقيقة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ يوم

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ 42 دقيقة

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

بعد ثمانية بايرن ميونيخ.. 10 انتصارات لا تُنسي في تاريخ دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

إكرامي والسعيد وراء انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يوجه ريال مدريد نحو التعاقد مع أوباميكانو

منذ ساعة و 13 دقيقة

عبد الله السعيد يحصل على 10 ملايين جنيه بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مدرب بايرن ميونيخ بعد اكتساح برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بسبب فيرنانديز .. نجم مانشستر يونايتد يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

مانشستر يونايتد مهتم بضم ساحر برشلونة.. وسبب وحيد يُعرقل الصفقة

منذ 41 دقيقة

شوبير : فايلر طالب لاعبي الأهلي عدم الحديث عن رحيل صبحي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

إليكِ أسباب ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أبرزها زيادة الوزن!

تعرفي على أسباب مشكلة "تضخم الكبد" وأعراضه

حصوات المرارة.. الأسباب والعلاج

استئصال المرارة.. تعرف على الأعراض والمضاعفات

احذرى... مخاطر إنقاص الوزن في فترة قصيرة

متحرمش نفسك من حاجه.. 8 خطوات فعالة للتخلص من زيادة الوزن

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:58 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

مانشستر يونايتد مهتم بضم ساحر برشلونة.. وسبب وحيد يُعرقل الصفقة

04:00 م

تعليق مدرب بايرن ميونيخ بعد اكتساح برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

02:13 م

يوفنتوس يحدد أولى الصفقات الصيفية

04:00 م

زيدان يوجه ريال مدريد نحو التعاقد مع أوباميكانو

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان