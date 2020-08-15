"جدة السعودي" يحتل المرتبة الـ39 بين أفضل الموانئ المرتبطة في العالم

أكدت الذراع التجارية لمنظمة الأمم المتحدة "أونكتاد"، أهمية ربط موانئ الحاويات في العالم بارتباطات مباشرة فيما بينها لتقديم خدمات متبادلة إذا ما أريد تقليص وقت وعمليات المناولة والشحن. ومن بين أفضل 50 ميناء مرتبطا، جاء ميناء جدة الإسلامي السعودي في المرتبة الـ39.









وقالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أمس، إنه في الربع الثاني من 2020، تلقى 939 ميناء حاويات في العالم خدمات شحن منتظمة. وإذا كانت جميع الموانئ لها خدمات مباشرة فيما بينها، فإن هناك 440391 ارتباطا مباشرا بالشحن من ميناء إلى ميناء. غير أن 12748 ميناء قرينا فقط لديه مثل هذه الروابط المباشرة، أي 2.9 في المائة من المجموع النظري.









ما يتعلق بالتجارة بين الـ97.1 في المائة المتبقية من الموانئ، يتطلب الأمر نقل الحاويات إلى موانئ أخرى. وتتطلب الموانئ الأقل ارتباطا ما يصل إلى ست عمليات إعادة شحن، مع سبع خدمات مباشرة من ميناء إلى ميناء و14 عملية نقل من الموانئ لصفقة تجارية واحدة.









تركز "أونكتاد" على أهمية الموانئ التي تدخل في "عقد شبكة الشحن node degree in the shipping networkä وتصف وضع الميناء في شبكة الشحن من خلال مقياسين اثنين: درجة العقدة: أي، عدد الموانئ الأخرى التي يكون للميناء ارتباط مباشر بها. ودرجة الترابط بين العقد: أو، ما مدى أهمية ميناء ما للتجارة بين الموانئ الأخرى التي تتصل مع بعضها بعضا عبر الشحن العابر.

أفضل الموانئ المرتبطة في 2020