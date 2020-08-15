شوبير : فايلر طالب لاعبي الأهلي عدم الحديث عن رحيل صبحي

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:52 م
شوبير
شوبير
ريهام عبد المحسن
صرح أحمد شوبير الاعلامي ونجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي طالب لاعبي الفريق بعدم الحديث حول رحيل رمضان صبحي عن صفوف الفريق إلى براميدز.


وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية:"فايلر اجتمع بلاعبي الأهلي على هامش مران اليوم وأكد لهم أنه لا يود الحديث على أي لاعب رحل عن صفوف الفريق مؤكداً على مهارة وقوة رمضان صبحي".


وأضاف:"جميع اللاعبين تمنوا التوفيق لرمضان صبحي في خطوته المقبلة ولكن تصريح أحمد فتحي كان مفاجأة للجميع".


واختتم شوبير تصريحاته قائلاً:"فتحي عبّر عن رأيه في رحيل رمضان صبحي واقترابه من براميدز وقال الجميع يرحل ويستمر الأهلي".

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