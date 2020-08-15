فلسطين تعلن تسجيل 3 حالات وفاة و498 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم السبت، عن تسجيل 3 حالات وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا و112 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، أن حالتي وفاة لمريض من محافظة الخليل ومريض من محافظة نابلس، فيما سجلت حالة وفاة ثالثة لمريض في جبل المكبر داخل مدينة القدس.

وتوزع الإصابات الجديدة بكورونا في فلسطين: محافظة الخليل (104)، محافظة نابلس (91)، محافظة بيت لحم (32) محافظة قلقيلية (8)، محافظة رام الله والبيرة (28)، محافظة أريحا والأغوار (1)، محافظة جنين (3)، محافظة طولكرم (36)، محافظة القدس (194)، بينها 179 داخل مدينة القدس، قطاع غزة (1).

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.