فلسطين تعلن تسجيل 3 حالات وفاة و498 إصابة جديدة بكورونا

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:51 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم السبت، عن تسجيل 3 حالات وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا و112 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، أن حالتي وفاة لمريض من محافظة الخليل ومريض من محافظة نابلس، فيما سجلت حالة وفاة ثالثة لمريض في جبل المكبر داخل مدينة القدس.

 

وتوزع الإصابات الجديدة بكورونا في فلسطين: محافظة الخليل (104)، محافظة نابلس (91)، محافظة بيت لحم (32) محافظة قلقيلية (8)، محافظة رام الله والبيرة (28)، محافظة أريحا والأغوار (1)، محافظة جنين (3)، محافظة طولكرم (36)، محافظة القدس (194)، بينها 179 داخل مدينة القدس، قطاع غزة (1).

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فلسطين اصابات كورونا

أخبار تهمك

تعليق مدرب بايرن ميونيخ بعد اكتساح برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

شوبير : فايلر طالب لاعبي الأهلي عدم الحديث عن رحيل صبحي

منذ ساعة الا ربع

إكرامي والسعيد وراء انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

بعد ثمانية بايرن ميونيخ.. 10 انتصارات لا تُنسي في تاريخ دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يوجه ريال مدريد نحو التعاقد مع أوباميكانو

منذ ساعة و 10 دقيقة

عبد الله السعيد يحصل على 10 ملايين جنيه بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ يوم

يوفنتوس يحدد أولى الصفقات الصيفية

منذ 38 دقيقة

مانشستر يونايتد مهتم بضم ساحر برشلونة.. وسبب وحيد يُعرقل الصفقة

منذ 38 دقيقة

كيكي سيتين يعلق على هزيمة برشلونة الكارثية أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب فيرنانديز .. نجم مانشستر يونايتد يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ 39 دقيقة

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

فلسطين تسجل صفر إصابات بكورونا

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 627

غزة تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم

تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

وزيرة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 67 إصابة بكورونا

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا اليوم إلى 561

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:58 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

مانشستر يونايتد مهتم بضم ساحر برشلونة.. وسبب وحيد يُعرقل الصفقة

04:00 م

يوفنتوس يحدد أولى الصفقات الصيفية

04:00 م

تعليق مدرب بايرن ميونيخ بعد اكتساح برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

02:13 م

زيدان يوجه ريال مدريد نحو التعاقد مع أوباميكانو

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان