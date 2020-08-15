صبا مبارك توجه رسالة تهنئة لصديقاتها بعيد ميلادها

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة صبا مبارك، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات، على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت صبا مبارك، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها برفقة صديقتها موجهة رسالة تهنئة بعيد ميلادها، وكتبت "كل سنة، وانتي سالمة ومبسوطة وعم تشوفي أحلامك متحققة قدامك، وشو ما صار بالحياة وحتي لو مرت سنين أزفت من هالسنة رح ضل جمبك وبضهرك وأحبك على طول".


وسرعان ما تفاعل الكثير مع الصورة وتباينت التعليقات منها تعليق لقاء الخميسي وكتبت "قمرين".


يذكر أن أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل "عبور"، الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني الماضي 2019 بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

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