دير العذراء مريم في أخميم يعلن فتح أبوابه أمام الزوار

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
أعلن دير القديسة العذراء مريم للرهبان الأقباط الأرثوذكس بجبل أخميم شرق محافظة سوهاج، عن فتح أبوابه أمام الزوار بدءًا من الأسبوع الجاري.

جاء ذلك بمناسبة الأسبوع الأخير من صوم القديسة العذراء مريم؛ والذي ينتهي في ٢٢اغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يستقبل دير العذراء مريم في اخميم يفتح أبوابه أمام جميع الزوار على أن يبدأ صلاة طقس المعمودية من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءًا علي مدار الأسبوع مع عدم السماح بالمبيت.

وأضاف الدير في بيان له، اليوم السبت، أن يقيم قداس واحد فقط في عيد القديسة العذراء مريم من الساعة الثامنة صباحًا فقط.

وشدد مجمع رهبان الدير علي ضرورة الإلتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية اللازمة والتنبيه علي المصلين ضرورة الإلتزام بتعليمات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والمعرف بكوفيد ١٩.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الذي بدأ الأربعاء الماضي، والمعروف باسم صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستمر لمدة 15 يومًا ينتهي في 22 أغسطس الجاري بصلاة قداس عيد صعود جسد العذراء مريم.

وتقييم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نهضة وقداسات روحية بدون حضور شعبي طيلة فترة صوم العذراء التي تستمر لمدة 15 يومًا احتفالا بالعذراء مريم، فيما يترأس الأنبا يؤانس، أسقف إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس قداسات ونهضة صوم العذراء مريم في درنكة.

وبحسب كتاب الكنيسة التاريخي (السنكسار)، يبدأ الأقباط صوم العذراء في ١ حتى ١٥ مسرى من كل عام قبطي علي أن يكون اليوم التالي هو عيدًا لتذكار نياحة (رحيل) القديسة العذراء مريم.

حكاية صوم العذراء

وصوم السيدة العذراء هذا صامه الآباء الرسل أنفسهم عندما عاد توما الرسول من التبشير في الهند؛ فقد سألهم عن السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت.

فقال لهم "أريد أن أرى أين دفنتموها!" وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا الجسد المبارك؛ فابتدأ يحكى لهم أنه رأى الجسد صاعدًا إلى السماء.


ويكرس عدد كبير من محبي العذراء مريم أسبوعًا إضافيًا لصومها السنوي بشهر أغسطس، كنوع من النذور في حب مريم، وكثيرون يخصصون طقوسا خاصةً في صوم السيدة العذراء مريم، تختلف عن باقي صوم الأقباط طوال العام نظرًا لمحبتهم الكبيرة لها.

ويركز كل من ينذر بهذا الأمر بصوم فترة الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع حسب نذره بتناول العيش والملح طوال فترة الصوم مع شرب الماء فقط، كنوع من الزهد الذي يكرسه لصوم السيدة العذراء مريم، حيث تنتشر هذه النذور في محافظات الصعيد بين الأقباط.

وصوم السيدة العذراء يحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين اقباط ومسلمين، ويعتبر تكريمًا للعذراء مريم التى اكتسبت مكانة كبيرة في جميع الطوائف وجميع الأديان السماوية.

وفي ظل فيروس كورونا، تعتذر جميع الأديرة والكنائس التي تحمل اسم السيدة العذراء مريم استقبال الزائرين للاحتفاء بها هذا العام خلال فترة الصوم التي تستغرق الـ 15 يومًا.

ويعرف هذا الصوم عند الأقباط الأرثوذكس، بالامتناع عن أكل اللحوم وعن منتجات (الألبان والبيض) وإنما يجوز أكل السمك.

ويعد هذا الاحتفال الأكبر لصوم السيدة العذراء بدير المحرق ودرنكة بمحافظة أسيوط، نظرًا لمرور العائلة المقدسة والسيدة العذراء أثناء تواجدهم في مصر في هذه المنطقة لذا تعد لها قيمة كبيرة عند الأقباط، حيث يسافر إليها المئات من أقباط مصر من جميع المحافظات للتبرك من هذه المناسبة.
دير العذراء مريم في أخميم يعلن فتح أبوابه أمام الزوار
دير العذراء مريم في أخميم يعلن فتح أبوابه أمام الزوار

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهضة صوم العذراء كورون جائحة فيروس كورونا المستجد بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

بعد ثمانية بايرن ميونيخ.. 10 انتصارات لا تُنسي في تاريخ دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير : فايلر طالب لاعبي الأهلي عدم الحديث عن رحيل صبحي

منذ ساعة الا ربع

عبد الله السعيد يحصل على 10 ملايين جنيه بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

منذ حوالي 8 ساعات

مانشستر يونايتد مهتم بضم ساحر برشلونة.. وسبب وحيد يُعرقل الصفقة

منذ 38 دقيقة

تعليق مدرب بايرن ميونيخ بعد اكتساح برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

زيدان يوجه ريال مدريد نحو التعاقد مع أوباميكانو

منذ ساعة و 10 دقيقة

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب فيرنانديز .. نجم مانشستر يونايتد يطلب الرحيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ 39 دقيقة

يوفنتوس يحدد أولى الصفقات الصيفية

منذ 38 دقيقة

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

كيكي سيتين يعلق على هزيمة برشلونة الكارثية أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ يوم

إكرامي والسعيد وراء انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

العذراء مريم.. تعرف على أول صوم عرفته المسيحية في العالم

دير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط يحدد موقفه بشأن إعادة فتح أبوابه للزوار

أون لاين.. كنيسة القديسة مريم والأنبا ابرأم بفيصل تقيم أول نهضة صوم العذراء

مطران شبرا الخيمة في زيارة رعوية لكنائس الإيبارشية (صور)

المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ينشئ صفحة جديدة على "فيسبوك"

الأنبا شاروبيم يترأس القداس الإلهي من كنيسة الشهيد أبي سفين بالطوابية بقنا (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:58 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

مانشستر يونايتد مهتم بضم ساحر برشلونة.. وسبب وحيد يُعرقل الصفقة

04:00 م

يوفنتوس يحدد أولى الصفقات الصيفية

04:00 م

تعليق مدرب بايرن ميونيخ بعد اكتساح برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

02:13 م

زيدان يوجه ريال مدريد نحو التعاقد مع أوباميكانو

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان