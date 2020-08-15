المنتج نصر محروس يستعد لطرح "طمني عاللي غايب" لساندرا حاج

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انتهت المطربة الشابة ساندرا حاج، من تصوير كليبا جديدا بعنوان "طمنى عالى غايب"، من ألبوم فرى ميكس 5 الذى يحضر له المنتج نصر محروس، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.





وطرح المنتج نصر محروس، مؤخرًا أغنية جديدة للمطرب مصطفى شوقي، تحمل عنوان"ضارب عليوي"





الأغنية من كلمات الشاعر صابر كمال، ومن ألحان بلال سرور، ومن توزيع جلال الحمداوي، وهندسة صوتية هاني محروس، إنتاج فري ميوزيك نصر محروس.





وشهدت الأغنية إشادات واسعة من قبل النقاد والجمهور مشيدين بكلماتها ومفراداتها الغير مستهلكة ومتداولة في أغاني كثير.





أغنية "ضارب عِليوي" تعتبر التعاون الثاني بين مصطفى شوقي، والشاعر صابر كمال، والملحن بلال سرور، وذلك بعد أغنية"ملطشة القلوب" التي حققت أكثر من ٢٥ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وتعد أول أغانى ألبوم "فرى ميكس 5" للمنتج نصر محروس.

