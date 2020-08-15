ضبط مصنع بكفرالشيخ بداخله 655 ألف قطعة حلوى فاسدة

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، اليوم السبت، من ضبط مصنع حلويات بالمدينة الصناعية ببلطيم، بداخله 655 ألفا قطعة حلوي، منتهية الصلاحية، لإعادة تعبئتها بتواريخ صلاحية جديدة، تمهيدا لطرحها بالأسواق، مما يشكل خطورة على صحة الأطفال والكبار.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات للعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ،بقيام (ك.أ.ك)، بإدارة مصنع لإنتاج الحلويات بالمدينة الصناعية ببلطيم، وتصنيع حلوي منتهية الصلاحية، وإعادة تعبئتها وبتواريخ صلاحية جديدة وبيعها للمحلات، بما يشكل خطورة على الصحة العامة وعلمه بذلك.

كشفت تحريات مباحث التموين، أن المصنع المذكور كان يقوم تعبئة "كراتين رمضان" خلال شهر رمضان الماضي، ويضعها بداخلها أغذية منتهية الصلاحية، وبيعها للمواطنين الراغبين في أعمال الخير، وامكن ضبط الكراتين في شهر إبريل الماضي، وتبين بداخلها منتج من منتجات المصنع منتهية الصلاحية منذ أكثر من عام.

على الفور داهمت حملة مشتركة من مباحث التموين، ومديرية الصحة، برئاسة رئيس مباحث التموين، المصنع المتحري عنه، وعثرت الحملة علي 654 ألفا و830 قطعة حلوي، منتهية الصلاحية، بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 979 لسنة 2020 جنح أمن دولة مركز البرلس، واخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الجمعة، عن خروج 968 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 57858 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها، و5124 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

بسبب فيرنانديز .. نجم مانشستر يونايتد يطلب الرحيل

منذ ساعة و نصف

إكرامي والسعيد وراء انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عبد الله السعيد يحصل على 10 ملايين جنيه بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير : فايلر طالب لاعبي الأهلي عدم الحديث عن رحيل صبحي

منذ ساعة الا ربع

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

منذ حوالي 8 ساعات

بعد ثمانية بايرن ميونيخ.. 10 انتصارات لا تُنسي في تاريخ دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

كيكي سيتين يعلق على هزيمة برشلونة الكارثية أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يوجه ريال مدريد نحو التعاقد مع أوباميكانو

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ 38 دقيقة

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ يوم

يوفنتوس يحدد أولى الصفقات الصيفية

منذ 37 دقيقة

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق مدرب بايرن ميونيخ بعد اكتساح برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مانشستر يونايتد مهتم بضم ساحر برشلونة.. وسبب وحيد يُعرقل الصفقة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:58 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

مانشستر يونايتد مهتم بضم ساحر برشلونة.. وسبب وحيد يُعرقل الصفقة

04:00 م

يوفنتوس يحدد أولى الصفقات الصيفية

04:00 م

تعليق مدرب بايرن ميونيخ بعد اكتساح برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

02:13 م

زيدان يوجه ريال مدريد نحو التعاقد مع أوباميكانو

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان