ضبط مصنع بكفرالشيخ بداخله 655 ألف قطعة حلوى فاسدة

Advertisements

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، اليوم السبت، من ضبط مصنع حلويات بالمدينة الصناعية ببلطيم، بداخله 655 ألفا قطعة حلوي، منتهية الصلاحية، لإعادة تعبئتها بتواريخ صلاحية جديدة، تمهيدا لطرحها بالأسواق، مما يشكل خطورة على صحة الأطفال والكبار.



بدأت الواقعة عندما وردت معلومات للعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ،بقيام (ك.أ.ك)، بإدارة مصنع لإنتاج الحلويات بالمدينة الصناعية ببلطيم، وتصنيع حلوي منتهية الصلاحية، وإعادة تعبئتها وبتواريخ صلاحية جديدة وبيعها للمحلات، بما يشكل خطورة على الصحة العامة وعلمه بذلك.



كشفت تحريات مباحث التموين، أن المصنع المذكور كان يقوم تعبئة "كراتين رمضان" خلال شهر رمضان الماضي، ويضعها بداخلها أغذية منتهية الصلاحية، وبيعها للمواطنين الراغبين في أعمال الخير، وامكن ضبط الكراتين في شهر إبريل الماضي، وتبين بداخلها منتج من منتجات المصنع منتهية الصلاحية منذ أكثر من عام.



على الفور داهمت حملة مشتركة من مباحث التموين، ومديرية الصحة، برئاسة رئيس مباحث التموين، المصنع المتحري عنه، وعثرت الحملة علي 654 ألفا و830 قطعة حلوي، منتهية الصلاحية، بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 979 لسنة 2020 جنح أمن دولة مركز البرلس، واخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.



فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الجمعة، عن خروج 968 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 57858 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها، و5124 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.