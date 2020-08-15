التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد مصر المقاصة اليوم

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:29 م
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره مصر المقاصة على ملعب «القاهرة الدولي» ضمن إطار منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.


موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة بالدوري المصري
ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة، بالجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، على ملعب «القاهرة الدولي».


ويسعى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لتلاشي تعادل الاتحاد السكندري القاتل، في مباراة الأسبوع الماضي، وتحقيق فوز معنوي هام قبل مواجهتي مصر والأهلي.


التشكيل المتوقع لـ الزمالك ضد مصر المقاصة
ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تشكيل الأبيض ضد مصر المقاصة، بالدفع بالقوة الهجومية الفتاكة بقيادة مصطفى محمد، ليصبح التشكيل كالآتي:-

في حراسة المرمى : محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام ، محمود حمدي الونش ، محمود علاء ، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : محمد حسن ، طارق حامد، فرجاني ساسي ، اسلام جابر ،أحمد سيد زيزو.

الهجوم : مصطفي محمد.

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