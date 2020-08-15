برلماني يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء عن المعاهد الوهمية

قدم جمال عباس، عضو مجلس النواب، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، حول انتشار العديد من المعاهد الوهمية في الآونة الأخيرة.





وقال عباس، في نص طلب الإحاطة، إنه تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية مفادها أن هناك بعض المعاهد الوهمية تقوم بالترويج عن أنفسها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لجلب الطلاب إليها وخصوصًا في تلك الفترة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، مُدعين أنها معاهد تتبع وزارة التعليم العالي، مُؤكدًا أن تلك الكيانات الوهمية تستغل المصريين وتعلن عن نفسها بأنها صاحبة الريادة في مجال العلم والتعليم.





وطالب النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك الكيانات والمعاهد الوهمية وتطبيق أقصى العقوبات على أصحابها.





• آخر تطورات فيروس كورونا





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، خروج 968 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 57858 حالة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



