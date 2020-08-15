عمر كمال يتعاون مع جوهرة في عمل فني جديد (ڤيديو )

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:27 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك النجم عمر كمال، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جمعه بالراقصة جوهرة حيث أعلن تعاونهما معها في عمل فني خلال الفترة المقبلة.


وظهر عمر كمال، بالفيديو برفقة جوهرة وهي ترقص علي الأغنية الجديدة وعلق قائلاً: "الجديد مع جوهرة وسامر أحمد قريبًا".

ومن كلمات الأغنية

غمازاتك حلوة موت وخدودك زي التوت مضروب علي زبادي.. تمك عسل منقوط.. علي القلب علي طول بيفوت.. يا أحلي من حياتي.. ملكتيني في ثانيتين.. لغبطيني نسيت أنا مين مصري ولا لبناني.. شو عملتي فيا جنينتيني.. شقلبتي حالي وسنيني.. أسرتيني هبلتيني.. ومعفرتا قلبي وعيني عقلي طار.. يا جامدة نار.. ليل نهار بفكر فيكي.


يشار إلى أن عمر كمال، أحيا حفلاً أمس غنائيًا ضمن حفلات الصيف، في إحدى قرى الساحل الشمالى ، وقدم عمر خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الشعبية التى أشتهر بها، أبرزها "بنت الجيران"و"عود البطل"و"الدنيا بتجرح وقلبى فى حكاوى".


وفي سياق آخر يستعد المطرب عمر كمال لطرح، أحدث أغانية "هنعمل لغباطيطا"، والتي تجمعه ب حسن شاكوش، والتي كان من المقرر طرحها، مساء أمس، الخميس، ولكن تم تأجيلها لحين أخر.

وانتهى عمر، من تسجيل دويتو غنائى مع أورتيجا بعنوان"صحوبية تعطل"، وهى من كلمات كلوشة، وتوزيع شندى وخليل، ومن المقرر يطرح الدويتو خلال الأسبوع المقبل.



أخبار تهمك

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير : فايلر طالب لاعبي الأهلي عدم الحديث عن رحيل صبحي

منذ أقل من ساعة

كيكي سيتين يعلق على هزيمة برشلونة الكارثية أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مدرب بايرن ميونيخ بعد اكتساح برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

إكرامي والسعيد وراء انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

منذ 41 دقيقة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ يوم

يوفنتوس يحدد أولى الصفقات الصيفية

منذ 40 دقيقة

بسبب فيرنانديز .. نجم مانشستر يونايتد يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

مانشستر يونايتد مهتم بضم ساحر برشلونة.. وسبب وحيد يُعرقل الصفقة

منذ 40 دقيقة

زيدان يوجه ريال مدريد نحو التعاقد مع أوباميكانو

منذ ساعة و 12 دقيقة

عبد الله السعيد يحصل على 10 ملايين جنيه بعد تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ثمانية بايرن ميونيخ.. 10 انتصارات لا تُنسي في تاريخ دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:58 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

مانشستر يونايتد مهتم بضم ساحر برشلونة.. وسبب وحيد يُعرقل الصفقة

04:00 م

تعليق مدرب بايرن ميونيخ بعد اكتساح برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

02:13 م

يوفنتوس يحدد أولى الصفقات الصيفية

04:00 م

زيدان يوجه ريال مدريد نحو التعاقد مع أوباميكانو

03:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان