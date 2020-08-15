العراق يسجل أعلى حصيلة يومية بأعداد المصابين بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، 4293 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو الرقم الأعلى الذي يسجله العراق حتى الآن.

وأشارت وزارة الصحة العراقية، إلى أنه تم فحص 18295 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1263650.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أنه تم تسجيل 76 حالة وفاة و2571 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وبحسب روسيا اليوم، بلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 122700 حالة، والإصابات 172583، بينما الوفيات فبلغت 5785 وفاة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 3396 إصابة و67 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "تم فحص 18901 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1183950 نموذجاً"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".



