أحمد بلال: رحيل رمضان صبحي وآخرين أمر محير في الأهلي

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:31 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي
كشف أحمد بلال نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن المتسبب الأول في رحيل رمضان صبحي واقترابه من بيراميدز.

وأكد أحمد بلال في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "سيد عبد الحفيظ لم يحتوي رمضان صبحي وأمير توفيق تأخر في ملف المفاوضات والحصول على توقيعه".

وتابع: "الأهلي فقد عدد من نجومه أمثال عبدالله السعيد وأحمد فتحي وهو أمر غريب ومحير".

وأتم أحمد بلال تصريحاته: "فايلر يحتاج رمضان صبحي وهو ورقة أساسية في تشكيلته".



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رياضة رمضان صبحي اخبار الرياضة احمد بلال

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