نجم الأهلي السابق: حسام عاشور لاعب متواضع.. وطارق حامد لا يصلح للعب بأوروبا





يرى نجم الأهلي السابق أن قائد القلعة الحمراء حسام عاشور لاعب متواضع، كما أن طارق حامد لاعب وسط الزمالك لا يصلح للعب في أوروبا.





وأكد أحمد بلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "طارق حامد لاعب مجتهد ومحترم ولكنه لاعب محلي".





وتابع: "طارق حامد مثل حسام عاشور، والثنائي محليين ولا يصلحوا للعب في أوروبا".





وواصل أحمد بلال: "حسام عاشور لاعب متواضع لذلك لم ينضم لمنتخب مصر".





واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته: "الأهلي اخطا بالتعاقد مع السنغالي اليو بادجي وتوقيت ضمه للفريق"



