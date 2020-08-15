بسبب فيرنانديز .. نجم مانشستر يونايتد يطلب الرحيل

أبدي النجم البرازيلي أندرياس بيريرا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي رغبه قوية في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر الموسم المقبل، بعد خروجه من حسابات سولشاير المدير الفني للفريق .





وخسر صانع الألعاب البرازيلي مركزه في تشكيلة المدرب النرويجي بعد تعاقد الفريق مع البرتغالي برونو فيرنانديز في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي .





وكان البرازيلي لاعباً أساسياً في الدور الأول من الموسم، لكن مع وصول برونو فيرنانديز من سبورتينغ لشبونة، وكذلك عودة بول بوغبا من الإصابة، أصبح ظهور بيريرا محدودًا.





وأشارت صحيفة " ديلي ميل " أن صانع الألعاب البرازيلي في طريقه لمغادرة أولد ترافورد الى نادي فالنسيا الاسباني من أجل الحصول علي فرصة المشاركة من جديد .





ومن جهة أخرى يرغب مانشستر يونايتد في التخلص من بيريرا بمبلغ كبير من أجل توفير السيولة المالية، للتعاقد مع سانشو مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني .





يذكر أن بيريرا قد شارك رفقه اليونايتد في مباراتين فقط منذ إستئناف المسابقة كبديل ، فيما شارك في بطولة الدوري الأوروبي خلال 26 دقيقه فقط كانت أمام لاسك لينز .



