محمد رمضان يستمتع بالأجواء الصيفية داخل البحر

شارك النجم محمد رمضان، جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر رمضان، بالصورة يستمتع بالأجواء الصيفية داخل البحر ، ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيه وعلق أحد المتابعين قائلاً: "كينج يا رمضان".من جانب آخر، احتفل الفنان محمد رمضان، بنجاح كليب أغنية كورونا فيروس والتي حققت ملايين المشاهدات في وقت قياسي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".وحصد كليب كورونا فيروس أكثر من 31 مليون مشاهدة وذلك عبر قناة محمد رمضان الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.يذكر أن محمد رمضان يستعد للتحضير لمسلسله الرمضاني المقبل والذي يحمل عنوان موسى، وذلك بعدما أعلن أنه ينتوي تأجيل مسلسل أحمد زكي لحين التفاوض مع الورثة.