الأولى على الثانوية للمكفوفين: "كنت بحلم بمكالمة شيخ الأزهر من أول العام

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:52 م
الأولى
الأولى
رقية جمال
قالت الطالبة رحاب خالد عثمان، الأولى على الثانوية الأزهرية أدبي للمكفوفين، إنها حصلت على المركز الأول على الجمهورية في الشهادة الابتدائية الأزهرية، وكان لديها هدف أن تحصل على المركز الأول على الجمهورية في الشهادة الإعدادية والثانوية أيضًا، وتمكنت من تحقيق ذلك

وأضافت "رحاب خالد"، خلال حوارها عبر "سكايب مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم السبت، أنها منذ اليوم الأول بالثانوية العامة كانت تحلم بالحصول على المركز الأول، معقبة: "اتعاملت معاها على انها سنة عادية وليست كابوس وإنما سنة دراسية تنقلنا من مرحلة لأخرى، وكنت بحلم بمكالمة شيخ الأزهر من اول يوم في السنة".

وتابعت الأول على الثانوية الأزهرية أدبي للمكفوفين، أنها تحلم بدخول كلية لغات وترجمة؛ لتكون داعية باللغات الأجنبية وتنشر الإسلام في مختلف الدول الأوروبية، موضحة أن اللغة الانجليزية هي اللغة الدارجة على مستوى العالم، وتريد أن تدرسها، مشيرة إلى أن من اكثر الصعوبات التي تواجهها نظرة الناس للمكفوفين على انهم لا يستطيعوا فعل شيء، لافتة إلى أنها التحقت بشعبة أدبي لكون ظروفها تمنعها من الدراسة بالكليات العلمية.

وكشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020، بدء من يوم الأحد 16 أغسطس، ولمدة شهر تتنتهى فى 15 سبتمبر، وذلك بنفس ضوابط العام الماضى، حيث يستطيع الطالب التقدم بتظلمه فى 198 مركز وإدارة على مستوى الجمهورية.

وكان قد أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي والأدبي) والعلوم الإسلامية للعام الدراسي 20192020.

وأعلن وكيل الأزهر خلال المؤتمر الصحفى أن نسبة النجاح للشهادة الثانوية الدور الأول للقسم العلمي بلغت 72.99% بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64.84%، بنسبة نجاح عامة 67.66%، من إجمالي المتقدمين وعددهم 115443 طالبًا حيث حضر منهم 113987 طالبًا، الناجح 77122، الدور الثانى 32969، وبلغت نسبة نجاح العلوم الإسلامية 100%.

وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2018 2019 (49.98)% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.

وهنأ وكيل الأزهر أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية على ما بذلوه من جهد ليصلوا إلى هذا المستوى من التفوق، مبينًا أن هذه المرحلة هي بداية الطريق وليست نهايته وأن المرحلة المقبلة في حياتهم العلمية تتطلب جهدًا مضاعفًا لاستمرار تميزهم وتفوقهم، مقدمًا الشكر إلى أولياء أمور الطلاب الأوائل وغير الأوائل على ما بذلوه من جهد ورعاية تجاه أبنائهم، متمنيًا للجميع التوفيق في المرحلة الجامعية.

وأوضح أن ارتفاع نسبة النجاح هذا العام أظهرت معدن طلاب الأزهر الذين تحدوا كل الظروف التي واجهتهم بكل قوة وأن الإصرار على النجاح والتفوق كان مقصدهم، موجهًا الشكر لكل العاملين بالعملية التعليمية على ما بذلوه من جهود عظيمة في ظل هذه الظروف الصعبة.

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