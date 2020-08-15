ترتيب الهدافين بالدوري السعودي قبل مباريات اليوم

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:41 م
الدوري السعودي
الدوري السعودي
أميرة فطيم
انطلقت منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، أمس الجمعة الموافق 15 أغسطس الجاري، بـ4 مباريات نارية، حيث نجح الفريق الأول للكرة بنادي الاتحاد في تحقيق فوزاً هاماً، على ضيفه الاتفاق، بهدف دون رد، أحرزه فهد المولد هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 54، وذلك بعد 3 هزائم متتالية للعميد.

كما فاز فريق الفتح على نظيره أبها، بهدفين مقابل هدف، وأحرز الثنائي كاداري ومحمد ناجي لصالح فريق الفتح، فيما أحرز للضيوف حسن موسى، بينما تعادلا كلا من الفيحاء والشباب، بهدف لمثله، حيث سجل صامويل اوسو لفريق الفيحاء، في حين أدرك دانيلو مورينو هدف التعادل لصالح الشباب.

وحقق الرائد فوزاً ثميناً على فريق الحزم بثلاثة أهداف لهدف، أحرزهم المغربي محمد فوزير، فيما سجل فاجنر اليماو، هدف الحزم الوحيد.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين:-
1- عبد الرزاق حمد الله، النصر برصيد 19 هدف
2- بافيتمبي جوميس، الهلال برصيد 18 هدف
3- عمر السومة، الأهلي برصيد 16 هدف
4- يوسف نياكاتي، الوحدة برصيد 12 هدف
5- رومارينيو، الاتحاد برصيد 12 هدف
6- كارلوس إدواردو، الهلال برصيد 12 هدف
7- كارلوس ستراندبيرج، الحزم برصيد 11 هدف
8- كارلوس أندريا، العدالة برصيد 9 أهداف
9- سعد بقير، أبها برصيد 9 أهداف
10- دجانيني تافاريس، الأهلي برصيد 8 أهداف
11- أنسيلمو دي مورايس، الوحدة برصيد 8 أهداف
12- كريستيان خوانكا، الشباب برصيد 8 أهداف
13- جوليانو، النصر برصيد 8 أهداف

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