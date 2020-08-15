يسع 500 طالب.. افتتاح مدرج الدكتور عكاشة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية

افتتح اليوم السبت الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية بتقنية الفيديو كونفرنس، مدرج الدكتور عكاشة بكلية الحقوق بعد استكمال أعمال التطوير الشامل التى تمت به ليتسع لـ500 طالب، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وقال رئيس الجامعة إن كلية الحقوق تشهد نقلة نوعية في التحول لنظام الساعات المعتمدة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 20212020، مما يستلزم التطوير المستمر للمبانى والمدرجات بالكلية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية.





وأشار الدكتور أمين مصطفى عميد الكلية أن المدرج تم تجهيزه بأحدث الوسائل التعليمية من أنظمة صوتية وتهوية وإضاءة مناسبة وحديثة، وشاشة تفاعلية لمواكبة طرق التعليم الحديث، مضيفًا أنه تم تجهيزه أيضًا ليستخدم فى عقد المؤتمرات، ومناقشة الرسائل العلمية، وإقامة لقاءات وعروض مسرحية للطلاب.





وافتتح اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلميمتحف مقتنيات جامعة الإسكندرية، بالدور الخامس بمبني الإدارة العامة لشئون المكتبات، ويضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المقتنيات الأثرية والتاريخية والمخطوطات والكتب والصور التراثية.





وأكد الكردي أن المتحف يضم بين جنباته مجموعة نادرة من الكنوز الثقافية والوثائق النادرة، والتي تم الحفاظ عليها بشكلها الطبيعي وتقديمها للجمهور بشكل عصري وحديث، وايضا المجموعات الوثائقية التي يضمها المتحف مجموعة من المخطوطات النادرة المكتوبة، مشيرًا أن مقتنيات المتحف تخضع إلي ترميم بشكل دوري، لتوفير الجو المناسب من حرارة ورطوبة، ولمنع تلف المخطوطات النادرة.





وأكد الكردي ان المتحف من المتوقع أن يكون مقصدًا ومزارا ثقافيًا وسياحيا هاما وإضافة غير مسبوقه لجامعه الاسكندرية، وسيكون صرح اثري وعلمي عريق تفخر به جامعة الإسكندرية بما يحويه من مقتنيات تراثية قيمه ونادرة، كما سيدعم الباحثين والأثريين وعملية البحث العلمي في مختلف المجالات المعرفية من كافة الدول للإطلاع على مقتنياته النادرة.





فيما اشارت الدكتورة غادة موسى، عميد كلية الآداب ومستشار رئيس الجامعة لشئون المكتبات، أن المتحف يتكون من ثلاث قاعات كبري تضم القاعه الأولي مجموعة من التراث النادر لجامعة الإسكندرية الذي يتضمن أوائل الرسائل الجامعية، وشهادات تخرج أشهر الخريجيين، وخرائط بناء الجامعة، وأهم المخطوطات فى المجالات العلمية، والكتب النادرة مثل وصف مصر والفرامانات العثمانية.



