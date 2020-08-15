خاص.. عمرو دياب يطرح "ميني ألبوم" خلال فصل الصيف

الفجر الفني

عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات"يوتيوب".







جدير بالذكر أنه من أخر أعمال الهضبة عمرو دياب، أغنية"مالك غيران" هي من كلمات تركى آل الشيخ، ألحان فلكلور شعبى توزيع salvatore ganacci مكساج وديجتال ماستر أسامة الهندي.





يستعد الفنان عمرو دياب، لطرح أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، خلال اليومين المقبلين، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".وانتهى دياب، من تصوير الأغنية كفيديو كليب بـ"هاسيندا"، في الساحل الشمالي، الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.وعلم""، من مصادره أن الهضبة قرر أن يطرح "ميني ألبوم"، يضم 4 أغاني خلال فصل الصيف، وليبدأ دياب، بأغنية "أماكن السهر"، التي يطرحها خلال الساعات المُقبلة،