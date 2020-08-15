ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات أمس

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:46 م
الدوري السعودي
الدوري السعودي
أميرة فطيم
حقق الفريق الأول للكرة بنادي الاتحاد فوزاً ثميناً، على ضيفه الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، بهدف دون رد، أحرزه فهد المولد هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 54، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


وبدأت مباريات الجولة الـ25 بمباراة نارية جمعت بين الفتح ونظيره أبها، وانتهت بفوز الفريق الأول بهدفين مقابل هدف، وسجل الثنائي كاداري ومحمد ناجي لصالح فريق الفتح، فيما أحرز للضيوف حسن موسى.


فيما تعادل الفيحاء مع فريق الشباب، بهدف لكل منهما، حيث سجل صامويل اوسو لفريق الفيحاء، في حين أدرك دانيلو مورينو هدف التعادل لصالح الشباب.


وحقق الرائد الفوز على نظيره الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلهم المغربي محمد فوزير، بينما أحرز فاجنر اليماو، هدف الحزم الوحيد.


ومن المقرر أن تستأنف مباريات الجولة الـ25، غداً السبت بـ4 مباريات مثيرة، حيث سيلتقي الهلال بفريق العدالة، فيما سيواجه النصر نظيره الوحدة، وسيلعب التعاون أمام ضمك، بينما سيكون الأهلي على موعد مع فريق الفيصلي.


وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:-


1- الهلال 57 نقطة
2- النصر 48 نقطة
3- الأهلي 43 نقطة
4- الوحدة 40 نقطة
5- الرائد 39 نقطة
6- الفيصلي 38 نقطة
7- الشباب 38 نقطة
8- الاتفاق 35 نقطة
9- أبها 33 نقطة
10- التعاون 32 نقطة
11- الفيحاء 28 نقطة
12-الاتحاد 26 نقطة
13- الفتح 25 نقطة
14- الحزم 24 نقطة
15- ضمك 21 نقطة
16- العدالة 20 نقطة

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