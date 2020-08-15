قريبا.. فيفو تستعد لإطلاق هاتف "Y20" برقاقة معالج Snapdragon 460

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:45 م
Vivo Y20
Vivo Y20
تستعد شركة Vivo للإعلان قريبًا عن هاتف Vivo Y20، الذي رصد بالفعل في تسريبات جديدة كشفت عن بعض تفاصيل مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

كانت شركة Vivo قد أطلقت هاتف Vivo Y19 خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، واليوم تستعد الشركة لإطلاق الإصدار الجديد من السلسلة Vivo Y20.

ولقد رصد هاتف Vivo Y20 بعد أن أعتمد في إندونسيا بنموذج رقم V2027، كما ظهر الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench، بنظام تشغيل Android 10، ومعالج كوالكوم ثماني الأنوية بسرعة 1.8 GHz، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت رام، ولقد سجل الهاتف 252 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و1239 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

وتشير التوقعات إلى أن المعالج المستخدم في هاتف Vivo Y20 هو معالج Snapdragon 460، وذلك وفقاً لتصريحات سابقة من الشركة أكدت خلالها على خططها لإطلاق هاتف بمعالج Snapdragon 460 في 2020، لذا نترقب إنطلاق هذا الإصدار لنتعرف على مواصفات Vivo Y20 التي ينافس بها في الأسواق قريبًا.

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