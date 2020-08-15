أحمد الشامي يشارك في فيلم "الورشة".. تعرف علي التفاصيل

انتهي النجم أحمد الشامي من تصوير مشاهده في فيلم "الورشة"، ليعود شامي للسينما بعد مشاركته في فيلم "مولانا" مع الفنان عمرو سعد، وأيضاً انشغاله وتركيزه في التواجد بالأعمال الدرامية.

ويعتبر فيلم "الورشة" أولي تجارب محمد حمدي وحسام موسي في الإنتاج السينمائي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، والفيلم من بطولة نضال الشافعي، سهر الصايغ، أحمد الشامي، محمد جمعة، أحمد صيام، حنان سليمان وحمزة العلي، تأليف حسام موسي وإخراج محمد حمدي.

وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة.

ومسلسل "فرصة تانية" والذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، فكان يجسد شخصية محامي، وصديق مقرب من زياد ، والمسلسل من بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.