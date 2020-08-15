عودة هالاند إلى مران دورتموند ومواجهة ودية غدًا أمام أوستريا فيينا

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:43 م
هالاند
هالاند
عاد اللاعب النرويجي الشاب إيرلنج هالاند /20 عاما/ اليوم السبت إلى تدريبات فريقه بوروسيا دورتموند الألماني بعدما غاب عن مران أمس الجمعة بسبب التهاب بالحلق.

ويقيم دورتموند معسكره التدريبي حاليا في باد راجاز بسويسرا كما يخوض الفريق المباراة الودية غدا أمام أوستريا فيينا النمساوي رغم المخاوف من وباء "كورونا".

وتقام المباراة غدا في النمسا على الرغم من إصابة اثنين من لاعبي أوستريا فيينا بفيروس "كورونا" المستجد حيث جاءت جميع اختبارات الكشف عن الفيروس التي أجريت بعد ذلك على لاعبي أوستريا فيينا سلبية.

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