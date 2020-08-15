يخدم 6 كليات وبتمويل من الجامعة الأمريكية.. المركز الثالث للتطوير المهني بالإسكندرية

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افتتح اليوم السبت المركز الثالث للتطوير المهني والوظيفي بكلية التربية جامعة الإسكندرية، عقب افتتاح مركز سابقين في كليتي الهندسة والتجارة، بتمويل من الجامعة الإمريكية، وذلك بهدف تقديم الإرشاد المهني والتدريب علي مهارات التوظيف بالمجان لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة.



المركز الجديد كما أشار الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية يقوم بتدريب ست كليات هم، طلاب كليات التربية، والآداب، والحقوق، والسياحة والفنادق، والصيدلة، والتربية الرياضية بنين وبنات، لتأهيلهم لسوق العمل حيث تنطلق رؤية المركز من دعم الشباب ومساعدتهم على تخطيط حياتهم وامتلاك المهارات الضرورية للتميز فى ظل بيئة العمل التنافسية.



وأوضح أنه يكتسب طلاب الجامعة المهارات المهنية التى تمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل كنوع من انواع التدريب التحويلى فضلا عن اكسابهم المهارات الحياتية التى تمكنهم من التعامل مع الاخرين في كافة قطاعات العمل بنجاح.

واضاف انه تم توفير بعض فرص التوظيف للطلاب بالمدارس الخاصة والدولية وأيضا في الفنادق والشركات الكبرى والعيادات، وأوضح أن المركز منذ بداية عمله التجريبى فى شهر مايو الماضي، والذي شهد جائحة كرونا، قام بتدريب حوالي ٦٥٠ طالب عن بعد باستخدام برنامج ZOOM على مهارات التوظيف المختلفة.



الافتتاح

ذلك المركز افتتحه وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، بحضور المحافظ اللواء محمد الشريف، ونواب رئيس الجامعة.

وقال وزير التعليم العالي إن هناك تعاون مثمر بين الجامعة الأمريكية وجامعة الإسكندرية، والذى أثمر عن افتتاح ثلاث مراكز للتميز بها، فضلا عن العديد من مراكز التميز بمختلف جامعات ومحافظات مصر، وذلك بغية خدمة الطالب الجامعى وتأهيله لسوق العمل.



وأعرب "عبد الغفار" عن أمله فى انضمام باقي الجامعات المصرية لهذا المشروع الرائد والحيوي، على أهمية مراكز التوجيه المهنى بالجامعات فى مساعدة الطلاب على خلق فرص عمل لهم من خلال مساندتهم فى التخطيط الجيد لمستقبلهم المهنى.

كما تحدث عن ضرورة تطوير المناهج الجامعية، بحيث يتم تزويد الطلاب فى المرحلة الجامعية بالمهارات الوظيفية التى يتطلبها سوق العمل.



المركز الثالث

فيما أشار رئيس الجامعة ان هذا المركز يعد الثالث بجامعة الإسكندرية حيث تضم الجامعة مركزين أخريين للتطوير المهنى والوظيفى بكليتى التجارة والهندسة، مما يسمح بإتاحة الفرصة لتدريب أكبر عدد من الطلاب لمتطلبات سوق العمل.

ولفت أن هذه المراكز تمثل رابطًا إضافيًا لجامعة الإسكندرية مع الصناعات وستبقى على اطلاع دائم على المتطلبات التي يجب أن يتمتع بها خريجينا لتلبية احتياجات سوق العمل.





كما أعربت الأستاذة مها فخرى، المدير التنفيذي لمشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية، عن سعادتها بالمشاركة في التوجيه المهني من خلال المركز الجديد والذي سيسهم في إعداد الطلاب بفعالية لمتطلبات أصحاب الأعمال وتعزيز قابليتهم للتوظيف.

