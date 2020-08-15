ماذا تعرف عن مرض الهيموفيليا؟



استجابت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، لاستغاثة والدة الطفل "فادي" الذي يُعانى من مرض الهيموفيليا "وأعراضه نقص في معامل التجلط التاسع فاكتور9"، ويحتاج إلى علاج مرتفع التكاليف، وهو ما لا تقوى عليه ماديًا.



وأكدت لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها لحالة الطفل "فادي" الصحية، كما تُؤكد استمرارها فى رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وااتعامل معها.



مرض الهيموفيليا



يعتبر الهيموفيليا، مرض وراثي، يسبب عدم تجلط الدم، ما يؤدي إلى حدوث نزيف، يمكن أن يؤدي لتلف الأعضاء والأنسجة، وتتحدد شدة الإصابة حسب كمية نقص العوامل في الدم، فكلما نقصت زادت شدة المرض.



وتتعدد أنواع المرض، بين الهيموفيليا A، التي تحدث بسبب نقص عامل التخثر الثامن، والهيموفيليا ب، وتحدث بسبب نقص عامل التخثر التاسع.



وكذلك، هيموفيليا، وهو أقل أنواع المرض شيوعًا وينتج عن نقص العامل الحادي عشر في تجلط الدم.



أعراض المرض



لعل أعراض المرض، تظهر بظهور كدمات يؤدي إلى تراكم الدم، نزيف الفم واللثة، نزيف في الرأس، ظهور الدم في البول أو البراز.



وضمن الأعراض، التهاب وتلف مفاصل الجسم نتيجة نزف الدم في المسافات بين المفاصل مما يتسبب في تآكلها وتلفها وقد تتطور الحالة ليُصاب الشخص بتدمير تام للمفاصل، نزيف في أعضاء الجسم الداخلية كالمعدة أو الأمعاء.



مضاعفات الهيموفيليا



وتزداد أعراض الهيموفيليا سوءً، حيث تسبب نزيف في الرأس والمخ يمكن أن يؤدي النوبات والشلل.



وحال تضاعفت أعراض المرض، يمكن أن يحدث الموت إذا كان النزيف لا يمكن إيقافه أو حدوثه في عضو حيوي مثل الدماغ، ويؤدي لتلف الأعضاء والأنسجة.



وتزداد شدة الإصابة حسب كمية نقص العوامل في الدم، فكلما نقصت زادت شدة المرض.



بعد استجابة لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، لطلب والدة الطفل "فادى" الذي يُعانى من مرض الهيموفيليا "لاحتياجه إلى علاج مرتفع التكاليف، وهو ما لا تقوى عليه ماديًا، تكثر التساؤلات حول المرض وأعراضه.ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مرض الهيموفيليا عقب استجابة لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، لطلب والدة الطفل "فادى" الذي يُعانى من المرض.استجابة لاستغاثة طفل يعني من الهيموفيليا