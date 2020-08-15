تأجيل إعادة محاكمة متهم في "حريق حي الوراق"

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفى على، في القضية رقم 765 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بمحاوله حرق مبني حي الوراق، لجلسة 14 سبتمبر للمرافعة.





صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي وعماد الدرمللي.



